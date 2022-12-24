Британська розвідка пояснила нездатність російської армії наступати

З жовтня Росія посилила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Попри скорочення гостроти нестачі особового складу, нестача боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для російських наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, обмежила свої далекобійні ракетні удари по українській інфраструктурі приблизно раз на тиждень через обмежену наявність крилатих ракет.

За даними британської розвідки, Росія навряд чи збільшила запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб можна було проводити великомасштабні наступальні операції.

"Вразливість нинішньої оперативної схеми Росії полягає в тому, що навіть просте ведення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту потребує значної щоденної витрати снарядів і ракет", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.