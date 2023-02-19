Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає повітряні кулі на територію України

"Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет "земля-повітря" та боєприпасів", - пояснює британська розвідка.

Крім того, у Британії вважають, що 14 лютого повітряний простір Молдови закрили саме через "об'єкт у формі кулі", який, ймовірно, був російським.

Нагадаємо, 15 лютого у Києві та області оголосили повітряну тривогу через російські повітряні кулі. Пізніше стало відомо, що повітряному просторі столиці виявили шість повітряних цілей, їх збила ППО.

Також вчора у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу, причиною якою теж могла бути повітряна куля.

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