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Британская разведка объяснила, зачем РФ запускает воздушные шары на территорию Украины

Фото: британская разведка объяснила, зачем РФ запускает шары над Украиной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия запускает воздушные шары на территорию Украины, чтобы собрать информацию о противовоздушной обороне нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Вероятно, они представляют собой новую тактику России, чтобы получить информацию об украинских системах ПВО и заставить украинцев потратить ценные запасы ракет "земля-воздух" и боеприпасов", - объясняет британская разведка.

Кроме того, в Британии считают, что 14 февраля воздушное пространство Молдовы закрыли именно из-за "объекта в форме шара", который, вероятно, был российским.

Напомним, 15 февраля в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за российских воздушных шаров. Позже стало известно, что в воздушном пространстве столицы обнаружили шесть воздушных целей, их сбила ПВО.

Также вчера в Винницкой области объявили воздушную тревогу, причиной которой тоже мог быть воздушный шар.

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