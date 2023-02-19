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Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає повітряні кулі на територію України

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 10:16
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає повітряні кулі на територію України Фото: британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає кулі над Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія запускає повітряні кулі на територію України, що зібрати інформацію про протиповітряну оборону нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет "земля-повітря" та боєприпасів", - пояснює британська розвідка.

Крім того, у Британії вважають, що 14 лютого повітряний простір Молдови закрили саме через "об'єкт у формі кулі", який, ймовірно, був російським.

Нагадаємо, 15 лютого у Києві та області оголосили повітряну тривогу через російські повітряні кулі. Пізніше стало відомо, що повітряному просторі столиці виявили шість повітряних цілей, їх збила ППО.

Також вчора у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу, причиною якою теж могла бути повітряна куля.

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