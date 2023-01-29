ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повертає до шкіл та вишів військову підготовку

Новость на русском →
Москва, Неділя 29 січня 2023 09:10
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повертає до шкіл та вишів військову підготовку Фото: школярі та студенті в РФ будуть проходити військові підготовку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські школярі та студенти будуть проходити обов'язкову військову підготовку. Ймовірно, ця ініціатива керівництва РФ повернути у навчальні заклади військовий вишкіл свідчить про мілітаризацію суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

Британська розвідка зазначає, що нещодавно Міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про раніше оголошений план щодо включення базової військової підготовки до навчальної програми середньої школи.

Школярі будуть проходити військову підготовку в рамках предмета "Основи безпеки життєдіяльності". Дітей навчатимуть користуватися автоматами, ручними гранатами, а також засобами індивідуального захисту.

Такі уроки стануть обов'язковими з наступного навчального року, тобто з вересня 2023 року. Крім того, у грудні у Росії заявили, що військову підготовку також повернуть у вищі навчальні заклади.

"Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року", - пояснює британська розвідка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія повертає у школи обов'язкову військову підготовку. Британська розвідка вважає, що таким чином російське керівництво хоче підготувати молодь до призову у майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація школа Великобританія
NEWS
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор