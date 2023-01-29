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Британская разведка объяснила, зачем РФ возвращает в школы и вузы военную подготовку

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Москва, Воскресенье 29 января 2023 09:10
Британская разведка объяснила, зачем РФ возвращает в школы и вузы военную подготовку Фото: школьники и студенты в РФ будут проходить военную подготовку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские школьники и студенты будут проходить обязательную военную подготовку. Вероятно, эта инициатива руководства РФ вернуть в учебные заведения военную подготовку свидетельствует о милитаризации общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что недавно Министерство образования России предоставило более подробную информацию о ранее объявленном плане по включению базовой военной подготовки в учебную программу средней школы.

Школьники будут проходить военную подготовку в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Детей будут учить пользоваться автоматами, ручными гранатами, а также средствами индивидуальной защиты.

Такие уроки станут обязательными со следующего учебного года, то есть с сентября 2023 года. Кроме того, в декабре в России заявили, что военную подготовку также вернут в высшие учебные заведения.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также (вероятно преднамеренное) воспоминание о Советском Союзе: подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", - объясняет британская разведка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия возвращает в школы обязательную военную подготовку. Британская разведка считает, что таким образом российское руководство хочет подготовить молодежь к призыву в будущем.

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