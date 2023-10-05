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Британська розвідка пояснила масштабні навчання з цивільної оборони на території Росії

Фото: Британська розвідка пояснила навчання з цивільної оборони на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні дні Росія проводить навчання з цивільної оборони на більшій частині території країни, виходячи зі сценарію великомасштабного міжнародного збройного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, ці навчання проводяться щорічно з 2012 року та приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня.

За даними британської розвідки, цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені або розширені.

"Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть незважаючи на війну, що триває в Україні, малоймовірно, що Росія істотно змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - зазначають у Міноборони Британії.

Навчання з цивільної оборони

Нагадаємо, 4 жовтня Росія протестувала свої системи громадського сповіщення про надзвичайні ситуації по всій країні. Навчання включали сирени та переривання деяких теле- та радіопередач.

Тест, вперше проведений у 2020 році, є частиною нової ініціативи, яка вимагає від влади проводити навчання двічі на рік, починаючи з 1 вересня.

Близько 10:40 за московським часом у деяких частинах Росії завили сирени, а суворі оголошення вимагали: "Увага всім! Перевіряється готовність систем оповіщення, будь ласка, зберігайте спокій".

Нагадаємо, за даними незалежного "Левада-центру" у вересні 2023 року залишається високим рівень стурбованості жителів Росії можливістю обстрілів російських територій - 91%. У вересні підтримка війни значно не змінилася: 73% схвалюють вторгнення в Україну.

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