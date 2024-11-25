Британська розвідка порівняла частку бюджетних видатків Росії та України на війну

Частка військових видатків держбюджету Росії на 2025 рік становить 32%, держбюджету України – 60% (без урахування міжнародної допомоги Києву).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як зазначається у повідомленні, у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання близько 3%. Тенденцію відновлення триває після того, як економіка України скоротилася приблизно на 29 відсотків у 2022 році, за яким відбулося реальне економічне зростання на 5 відсотків у 2023 році.
При цьому МВФ прогнозує середній річний рівень інфляції в 5,8% у 2024 році, що нижче за пікове значення близько 20% у 2022 році.
"Очікується, що витрати на оборону становитимуть близько 60% державних витрат України у 2025 році", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, російська економіка, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% в 2024 році, що є тенденцією зростання, що триває з моменту початкового економічного шоку війни в 2022 році.
"Це зростання, швидше за все, буде зумовлене державними витратами, особливо на військово-промисловий комплекс. Однак, за прогнозами, економічне зростання сповільниться у 2025 році через тиск інфляції, нестачу робочої сили та санкції, - йдеться у зведенні.
Очікується, що витрати на оборону в Росії у 2025 році зростуть ще більше і становитимуть 32% від загальних бюджетних видатків, тоді як інші розділи бюджету, такі як соціальні витрати, зіштовхнуться зі скороченнями.
"Збільшення державних витрат, швидше за все, посилить існуючий інфляційний тиск в економіці, при цьому середньорічний рівень інфляції, що прогнозується на 2024 рік, становитиме 7,9%", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, Україна з початку війни спрямовує на оборону всі зібрані податки. Соціальні та інші витрати фінансуються за рахунок міжнародної допомоги, яка вже перевищила 100 млрд доларів. Крім того, Україна отримує безоплатну допомогу від США та ЄС у вигляді озброєнь.