Британська розвідка порівняла частку бюджетних видатків Росії та України на війну

Як зазначається у повідомленні, у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання близько 3%. Тенденцію відновлення триває після того, як економіка України скоротилася приблизно на 29 відсотків у 2022 році, за яким відбулося реальне економічне зростання на 5 відсотків у 2023 році.

При цьому МВФ прогнозує середній річний рівень інфляції в 5,8% у 2024 році, що нижче за пікове значення близько 20% у 2022 році.

"Очікується, що витрати на оборону становитимуть близько 60% державних витрат України у 2025 році", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російська економіка, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% в 2024 році, що є тенденцією зростання, що триває з моменту початкового економічного шоку війни в 2022 році.

"Це зростання, швидше за все, буде зумовлене державними витратами, особливо на військово-промисловий комплекс. Однак, за прогнозами, економічне зростання сповільниться у 2025 році через тиск інфляції, нестачу робочої сили та санкції, - йдеться у зведенні.

Очікується, що витрати на оборону в Росії у 2025 році зростуть ще більше і становитимуть 32% від загальних бюджетних видатків, тоді як інші розділи бюджету, такі як соціальні витрати, зіштовхнуться зі скороченнями.

"Збільшення державних витрат, швидше за все, посилить існуючий інфляційний тиск в економіці, при цьому середньорічний рівень інфляції, що прогнозується на 2024 рік, становитиме 7,9%", - зазначають у Міноборони Британії.