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Британська розвідка попередила про небезпеку для Android-телефонів українських військових

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 09:10
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Британська розвідка попередила про небезпеку для Android-телефонів українських військових Фото: Росія використовує кіберзлочинців для атак на Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний центр кібербезпеки Британії (NCSC) спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, шкідливе ПЗ, що отримало назву Infamous Chisel, використовувалося російською групою кіберзлочинців, відомою як Sandworm. Раніше NCSC приписував Infamous Chisel Головному центру спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Росії.

За даними британської розвідки, Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також їх обробку та фільтрацію. Сюди входять додатки для націлювання, які використовуються українськими військовими.

"Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну", - зазначають у Міноборони Британії.

Спроби кібератак на ЗСУ

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

Відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупуванні Sandworm, яке контролює воєнна розвідка РФ.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

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