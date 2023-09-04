Британская разведка предупредила об опасности для Android-телефонов украинских военных

Национальный центр кибербезопасности Британии (NCSC) совместно с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного ПО, нацеленной на мобильные устройства Android, используемые украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, вредоносное ПО, получившее название Infamous Chisel, использовалось российской группой киберпреступников, известной как Sandworm. Ранее NCSC приписывал Infamous Chisel Главному центру специальных технологи Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба России.

По данным британской разведки, Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также их обработку и фильтрацию. Сюда входят и приложения для нацеливания, используемые украинскими военными.

"Infamous Chisel, скорее всего, использовался с целью кражи конфиденциальной военной информации. Эта деятельность демонстрирует продолжающееся использование Россией кибервозможностей для поддержки вторжения на Украину", - отмечают в Минобороны Британии.

Попытки кибератак на ВСУ

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

Ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, контролируемой военной разведкой РФ.

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.