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Британська розвідка показала знімки зруйнованих мостів у Курській області

Фото: ЗСУ зруйнували низку мостів у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська зруйнували низку мостів та понтонних переправ росіян у Курській області. Британська розвідка показала нові супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

"Україна продовжує перешкоджати логістиці Росії в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", - йдеться у повідомленні.

 

x.com/DefenceHQ

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ публікували кадри знищення мостів та переправ росіян у Курській області.

 

Курська операція

Нагадаємо, 6 серпня українські війська почали наступальну операцію у Курській області. Україна взяла під контроль сотні населених пунктів та контролює десятки квадратних кілометрів.

Наразі наступальна операція ЗСУ "затихла", а росіяни навпаки розпочали наступальні дії. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Курська операція наразі йде за планом.

За даними аналітиків Інститут вивчення війни (ISW), контратака Росії у Курській області має лише незначні успіхи, але ЗСУ тим часом просуваються.

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