Британська розвідка показала знімки зруйнованих мостів у Курській області

Курська операція

Нагадаємо, 6 серпня українські війська почали наступальну операцію у Курській області. Україна взяла під контроль сотні населених пунктів та контролює десятки квадратних кілометрів.

Наразі наступальна операція ЗСУ "затихла", а росіяни навпаки розпочали наступальні дії. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Курська операція наразі йде за планом.

За даними аналітиків Інститут вивчення війни (ISW), контратака Росії у Курській області має лише незначні успіхи, але ЗСУ тим часом просуваються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.