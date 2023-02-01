Британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні

За даними британської розвідки, найважчі бої зараз точаться на Донецькому та Луганському напрямках. Росіяни намагаються атакувати в районі Сватового, Кремінної, Вугледара, Бахмута та Соледара. Незважаючи на те, що окупанти сконцентрували у цих районах велику кількість живої сили, українським військовим вдається відбивати атаки.

Щодо інших напрямків, то там активних бойових дій не спостерігається. Росіяни також завдають ударів по мирних регіонах Херсонської та Запорізької області.

ЗСУ, у свою чергу, продовжують накривати вогнем тилові позиції та місця скупчення живої сили ворога.