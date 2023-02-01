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Британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні

Фото: британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує наступальні дії на східній частині фронту. Окупанти намагаються прорвати оборону, але ЗСУ дають відсіч і не дозволяють ворогові просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, найважчі бої зараз точаться на Донецькому та Луганському напрямках. Росіяни намагаються атакувати в районі Сватового, Кремінної, Вугледара, Бахмута та Соледара. Незважаючи на те, що окупанти сконцентрували у цих районах велику кількість живої сили, українським військовим вдається відбивати атаки.

Щодо інших напрямків, то там активних бойових дій не спостерігається. Росіяни також завдають ударів по мирних регіонах Херсонської та Запорізької області.

ЗСУ, у свою чергу, продовжують накривати вогнем тилові позиції та місця скупчення живої сили ворога.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що останніми днями одні з найінтенсивніших обстрілів мали місце вздовж річки Дніпро на півдні України. Ворожі війська зі сходу річки продовжують артилерійський обстріл Херсона.

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