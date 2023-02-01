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Британская разведка показала свежую карту боев в Украине

Фото: британская разведка показала свежую карту боев в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает наступательные действия на восточной части фронта. Оккупанты пытаются прорвать оборону, но ВСУ дают отпор и не позволяют врагу продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, самые тяжелые бои сейчас идут на Донецком и Луганском направлениях. Россияне пытаются атаковать в районе Сватово, Кременной, Угледара, Бахмута и Соледара. Несмотря на то, что оккупанты сконцентрировали в этих районах большое количество живой силы, украинских военным удается отбивать атаки.

Что касается других направлений, то там активных боевых действий не наблюдается. Россияне все также наносят удары по мирных регионам Херсонской и Запорожской области.

ВСУ, в свою очередь, продолжают накрывают огнем тыловые позиции и места скопления живой силы врага.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщали, что в последние дни одни из самых интенсивных обстрелов имели место вдоль реки Днепр на юге Украины. Вражеские войска с востока от реки продолжают артиллерийский обстрел Херсона.

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