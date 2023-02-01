Британская разведка показала свежую карту боев в Украине

Согласно данным британской разведки, самые тяжелые бои сейчас идут на Донецком и Луганском направлениях. Россияне пытаются атаковать в районе Сватово, Кременной, Угледара, Бахмута и Соледара. Несмотря на то, что оккупанты сконцентрировали в этих районах большое количество живой силы, украинских военным удается отбивать атаки.

Что касается других направлений, то там активных боевых действий не наблюдается. Россияне все также наносят удары по мирных регионам Херсонской и Запорожской области.

ВСУ, в свою очередь, продолжают накрывают огнем тыловые позиции и места скопления живой силы врага.