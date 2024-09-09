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Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом

Фото: Удар з авіабази під Волгоградом призвів до масштабних руйнувань (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Український удар по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

За даними британської розвідки, результатом удару стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Удари по авіабазах

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ. Супутники NASA зафіксували три осередки займання на території авіабази.

Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС та ППО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилії 697 до складу 7- . Також там могли базуватись винищувачі Су-34.

До цього, 16 серпня, українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області РФ. Як повідомляють джерела у військовій розвідці, в результаті атаки було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

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