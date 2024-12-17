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Британська розвідка показала спустошені склади радянських танків у Сибіру

Фото: Росія втратила на фронті 3600 танків і 8000 бронемашин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великі втрати бронетехніки на фронті змусили Москву знімати зі зберігання старі радянські танки. На знімках із космосу видно спорожнілі склади в Сибіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, втрати російської військової техніки в Україні продовжують зростати. З лютого 2022 року Росія втратила понад 3600 основних бойових танків і майже 8000 бронемашин.

Це призвело до залежності від застарілої і погано обслуговуваної радянської техніки зі стратегічних складів зберігання. За даними британської розвідки, бронетехніка вивозиться зі складів, модернізується, де це можливо, і відправляється на передову.

"Знімки підтвердили значне скорочення бронетехніки, що зберігається на танкових базах зберігання в Арсеньєві, Буї та Улан-Уде з 2022 року", - зазначають у Міноборони Британії.

 

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