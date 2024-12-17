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Британская разведка показала опустошенные склады советских танков в Сибири

Фото: Россия потеряла на фронте 3600 танков и  8000 бронемашин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большие потери бронетехники на фронте вынудили Москву снимать с хранения старые советские танки. На снимках из космоса видны опустевшие склады в Сибири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, потери российской военной техники на Украине продолжают расти. С февраля 2022 года Россия потеряла более 3600 основных боевых танков и почти 8000 бронемашин.

Это привело к зависимости от устаревшей и плохо обслуживаемой советской техники со стратегических складов хранения. По данным британской разведки, бронетехника вывозится со складов, модернизируется, где это возможно, и отправляется на передовую.

"Снимки подтвердили значительное сокращение хранящейся бронетехники на танковых базах хранения в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия ведет наступательные действия с октября прошлого года. За это время им удалось захватить несколько городов Донецкой области.

По данным британской разведки, из-за пехотных атак ноябрь 2024 года стал самым дорогим месяцем войны для России. Ежедневный уровень потерь составил 1523 человека.

Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в декабре 2024 года, несмотря на начало зимы, поскольку атаки пехоты продолжатся на нескольких направлениях, прогнозируют в британской разведке.

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