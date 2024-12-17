Британская разведка показала опустошенные склады советских танков в Сибири

Как отмечается в сводке, потери российской военной техники на Украине продолжают расти. С февраля 2022 года Россия потеряла более 3600 основных боевых танков и почти 8000 бронемашин.

Это привело к зависимости от устаревшей и плохо обслуживаемой советской техники со стратегических складов хранения. По данным британской разведки, бронетехника вывозится со складов, модернизируется, где это возможно, и отправляется на передовую.



"Снимки подтвердили значительное сокращение хранящейся бронетехники на танковых базах хранения в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года", - отмечают в Минобороны Британии.