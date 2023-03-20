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Британська розвідка показала нові дані боїв в Україні: що відбувається на фронтах

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 18:00
Британська розвідка показала нові дані боїв в Україні: що відбувається на фронтах Фото: британська розвідка показала нові дані боїв в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують спроби наступу у районі Бахмута, у деяких випадках бої переходять до ближнього протистояння. Водночас українські військові стійко тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Росіяни продовжують чинити наступ у районі Бахмута та його околиць. Нашим військовим вдається стримувати ворога та завдавати йому втрат. Окрім цього окупанти продовжують наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Також росіяни не полишають спроб атакувати у районі Куп’янська і вздовж лінії Сватове-Кремінна. Активність окупантів помічена і поблизу Білогорівки, Гряниківки та Спірного. Однак там українські військові не дають їм просунутися.

Що стосується Запорізького напрямку, то там росіяни обороняються. Вони постійно обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту.

Британська розвідка показала нові дані боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і буде намагатися його поновити.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ можуть перейти до контрнаступу цієї весни. РБК-Україна зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього наступу українських сил.

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