Британская разведка показала новые данные боев в Украине: что происходит на фронтах

Российские военные продолжают попытки наступления в районе Бахмута, в некоторых случаях бои переходят к ближнему противостоянию. В то же время, украинские военные стойко держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Россияне продолжают наступление в районе Бахмута и его окрестностей. Нашим военным удается сдерживать врага и наносить ему урон. Кроме этого оккупанты продолжают наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Также россияне не оставляют попыток атаковать в районе Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Активность окупантов замечена и вблизи Белогоровки, Гряниковки и Спорного. Однако там украинские военные не дают им продвинуться.

Что касается Запорожского направления, то там россияне обороняются. Они постоянно обстреливают населённые пункты вдоль всей линии фронта.