Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі бомбардувальників в Енгельсі

Як зазначається у зведенні, 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" на Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.

За даними британської розвідки, ще одного удару нафтобазі "Кристал" завдали вночі 14 січня, що знову спричинило пожежу і завдало додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявив 4 оціночно знищених резервуари ПММ і 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ.

"Повторні удари вказують на зрослу здатність України вражати російську інфраструктуру", - зазначають у Міноборони Британії.