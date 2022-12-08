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Британська розвідка показала карту війни в Україні: актуальні дані

Фото: оприлюднено актуальну карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують здійснювати спроби наступу на східному напрямку. При цьому бійці Збройних сил України тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, яку оприлюднило Міноборони Британії у Twitter.

Найнапруженішою ділянкою фронту залишається схід України. Там росіяни зосередили свої основні сили для того, щоб продовжити окупацію територій.

Фото: карта бойових дій в Україні (натисніть, щоб збільшити)

За даними карти, окупанти не припиняють свої атаки поблизу Бахмута, Авдіївки та на півночі від непідконтрольного Україні Донецька. При цьому ворог зосередив сили біля Рубіжного (Луганська область).

У цей же час на карті з'явилася нова спірна ділянка на півдні від Запоріжжя. Вона раніше знаходилася під повним контролем росіян. На інших напрямках змін поки що не спостерігається.

Нагадаємо, раніше українські військові показали знищення позицій росіян під Бахмутом.

Також ми писали, що під Бахмутом від зіткнення з бойовою машиною загинув волонтер з Швеції.

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