Британська розвідка показала карту війни в Україні: актуальні дані

Найнапруженішою ділянкою фронту залишається схід України. Там росіяни зосередили свої основні сили для того, щоб продовжити окупацію територій.

Фото: карта бойових дій в Україні (натисніть, щоб збільшити)

За даними карти, окупанти не припиняють свої атаки поблизу Бахмута, Авдіївки та на півночі від непідконтрольного Україні Донецька. При цьому ворог зосередив сили біля Рубіжного (Луганська область).

У цей же час на карті з'явилася нова спірна ділянка на півдні від Запоріжжя. Вона раніше знаходилася під повним контролем росіян. На інших напрямках змін поки що не спостерігається.