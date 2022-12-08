Британская разведка показала карту войны в Украине: актуальные данные

Российские оккупанты продолжают совершать попытки наступления на восточном направлении. При этом бойцы Вооруженных сил Украины держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую обнародовало Минобороны Британии в Twitter.
Самым напряженным участком фронта остается восток Украины. Там россияне сосредоточили свои основные силы для того, чтобы продолжить оккупацию территорий.
Согласно данным карты, оккупанты не прекращают свои атаки вблизи Бахмута, Авдеевки и на севере от неподконтрольного Украине Донецка. При этом враг сосредоточил силы и возле Рубежного (Луганская область).
В это же время на карте появился новый спорный участок на юге от Запорожья. Он раньше находился под полным контролем россиян. На остальных направлениях изменений пока не наблюдается.
Напомним, ранее украинские военные показали уничтожение позиций россиян под Бахмутом.
Также мы писали, что под Бахмутом от столкновения с боевой машиной погиб волонтер родом из Швеции.
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