Британская разведка показала карту войны в Украине: актуальные данные

Самым напряженным участком фронта остается восток Украины. Там россияне сосредоточили свои основные силы для того, чтобы продолжить оккупацию территорий.

Фото: карта боевых действий в Украине (нажмите, чтобы увеличить)

Согласно данным карты, оккупанты не прекращают свои атаки вблизи Бахмута, Авдеевки и на севере от неподконтрольного Украине Донецка. При этом враг сосредоточил силы и возле Рубежного (Луганская область).

В это же время на карте появился новый спорный участок на юге от Запорожья. Он раньше находился под полным контролем россиян. На остальных направлениях изменений пока не наблюдается.