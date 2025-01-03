Британська розвідка показала, як США обвалили російський рубль

Як зазначається у зведенні, Центральний банк Росії (ЦБ РФ) 20 грудня 2024 року ухвалив рішення зберегти відсоткові ставки на рівні 21%, що стало відходом від нещодавнього підходу до боротьби з інфляцією. На своєму останньому засіданні в жовтні 2024 року ЦБ РФ підвищив відсоткові ставки з 19 до 21%, що є найвищою ставкою з початку війни 2022 року.

За даними британської розвідки, критика високих процентних ставок зростає серед російського бізнесу. Однак інфляційний тиск також, імовірно, посилюється, почасти через нещодавнє знецінення рубля.

У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого рівня щодо долара з моменту вторгнення в Україну у 2022 році (114 за долар).

"Падіння вартості рубля майже напевно було спричинене оголошенням про санкції щодо "Газпромбанку", після чого відбулася публікація економічної статистики, що вказує на триваючий перегрів російської економіки", - ідеться в повідомленні.

У відповідь ЦБ РФ оголосив, що припинить купівлю іноземної валюти до 2025 року. Однак курс рубля залишався вище 100 за долар до 20 грудня 2024 року, що призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення процентної ставки.

"Рішення ЦБ РФ утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, ймовірно, посилить дисбаланси в економіці через інфляційні наслідки знецінення, брак робочої сили та високі державні витрати", - зазначають у Міноборони Британії.

Санкції США

Сполучені Штати 21 листопада запровадили нові санкції проти російського "Газпромбанку". Президент Джо Байден посилює заходи щодо покарання Москви за вторгнення в Україну перед своїм звільненням із посади в січні.

Санкції не дають змоги контрольованому державою кредитору здійснювати будь-які нові угоди, пов'язані з енергоносіями, у яких задіяна фінансова система США.