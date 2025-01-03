Как отмечается в сводке, Центральный банк России (ЦБ РФ) 20 декабря 2024 года принял решение сохранить процентные ставки на уровне 21%, что стало отходом от недавнего подхода к борьбе с инфляцией. На своем последнем заседании в октябре 2024 года ЦБ РФ повысил процентные ставки с 19 до 21%, что является самой высокой ставкой с начала войны в 2022 году.

По данным британской разведки, критика высоких процентных ставок растет среди российского бизнеса. Однако инфляционное давление также, вероятно, усиливается, отчасти из-за недавнего обесценивания рубля.

В ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого уровня по отношению к доллару с момента вторжения в Украину в 2022 году (114 за доллар).

"Падение стоимости рубля почти наверняка было вызвано объявлением о санкциях в отношении "Газпромбанка", за которым последовала публикация экономической статистики, указывающей на продолжающийся перегрев российской экономики", - говорится в сообщении.

В ответ ЦБ РФ объявил, что прекратит покупку иностранной валюты до 2025 года. Однако курс рубля оставался выше 100 за доллар до 20 декабря 2024 года, что привело к широким ожиданиям рынка относительно очередного повышения процентной ставки.

"Решение ЦБ РФ удерживать процентные ставки на текущем уровне, вероятно, усилит дисбалансы в экономике из-за инфляционных последствий обесценивания, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов", - отмечают в Минобороны Британии.

Санкции США

Соединенные Штаты 21 ноября ввели новые санкции против российского "Газпромбанка". Президент Джо Байден усиливает меры по наказанию Москвы за вторжение в Украину перед своим уходом с поста в январе.

Санкции не позволяют контролируемому государством кредитору осуществлять какие-либо новые сделки, связанные с энергоносителями, в которых задействована финансовая система США.