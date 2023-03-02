Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Росіяни продовжують зосереджувати свої зусилля на Донбасі. Так, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Лише за минулу добу українські військові відбили понад 170 ворожих атак на цих напрямках.

На Луганському напрямку "найгарячіша" ситуація у Кремінній, де росіяни годинами обстрілюють українські позиції, а потім пускають хвилі солдат у наступ.

При цьому в інших регіонах ситуація залишається стабільною. Загарбники продовжують обстрілювати мирні міста та села у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, британська розвідка оцінила вплив погоди на бойові дії у районі Бахмуту.

До того ж, РБК-Україна розповідало, яка ситуація у Бахмуті та чи є загроза його захоплення.

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