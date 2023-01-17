Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні
Сьогодні, 17 січня, британська розвідка оприлюднила карту з останньою інформацією про стан бойових дій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Британії у Twitter.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - написали в міністерстві.
За даними міністерства українські захисники продовжують утримувати оборону в Донецькій та Луганській областях.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 17, 2023
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 January 2023.
Find out more about the UK government's response: https://t.co/WtiQjG6ZrO
#StandWithUkraine pic.twitter.com/eCfwJxBSEv
На карті показано актуальні дані про стан війни в Україні на 17 січня. Наразі бої продовжуються відразу на декількох напрямках. Росіяни намагаються просунутися углиб Донецької області та повністю захопити регіон, проте ЗСУ стримують просування ворога. Зокрема, у Соледарі, Вугледарі, у районі Бахмута та Авдіївки.
Наразі, за даними карти, британська розвідка не фіксує просування ворога.
На інших ділянках фронту нині без змін. Російські війська продовжують обстрілювати прифронтову зону у Херсонській, Запорізькій області та по всій лінії фронту на сході України.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія та Україна наразі наступають на двох різних ділянках фронту на Донбасі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.