Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Сьогодні, 17 січня, британська розвідка оприлюднила карту з останньою інформацією про стан бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Британії у Twitter.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - написали в міністерстві.

За даними міністерства українські захисники продовжують утримувати оборону в Донецькій та Луганській областях.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 January 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WtiQjG6ZrO



#StandWithUkraine pic.twitter.com/eCfwJxBSEv — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 17, 2023

На карті показано актуальні дані про стан війни в Україні на 17 січня. Наразі бої продовжуються відразу на декількох напрямках. Росіяни намагаються просунутися углиб Донецької області та повністю захопити регіон, проте ЗСУ стримують просування ворога. Зокрема, у Соледарі, Вугледарі, у районі Бахмута та Авдіївки.

Наразі, за даними карти, британська розвідка не фіксує просування ворога.

На інших ділянках фронту нині без змін. Російські війська продовжують обстрілювати прифронтову зону у Херсонській, Запорізькій області та по всій лінії фронту на сході України.