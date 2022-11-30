Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні. Згідно з нею, важкі бої продовжуються на сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення британського відомства у Twitter .
За даними розвідки Британії, запеклі бої продовжують на східному напрямку. Там російські війська продовжують атакувати позиції ЗСУ в районі Сватового та Кремінної (Луганська область). Також окупанти намагаються прорватися біля Бахмуту (Донецька область).
Ситуація на інших ділянках фронту не змінилася. Українські війська продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога у Херсонській та Запорізькій областях. Крім того, триває операція зі звільнення Кінбурнської коси (Миколаївська область).
Нагадаємо, раніше в українській розвідці розповіли, що Росія у найближчих планах хоче посилити свою присутність на тимчасово окупованих територіях України. Також ворог поповнює втрати серед воюючих із початку повномасштабного вторгнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .