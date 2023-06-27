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Британська розвідка підтвердила вихід ЗСУ за лінію 2014 року під Донецьком

Фото: ЗСУ звільнили район під Донецьком (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України під час контрнаступу зламали оборону російської армії під Донецьком та вийшли за лінію окупації 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, який знаходиться на старій лінії контролю.

За даними британської розвідки, це один із перших випадків після вторгнення Росії у лютому 2022 року, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року.

Нещодавні багаторазові одночасні українські атаки на Донбасі призвели до прориву оборони сил "ДНР" та Чечні, які діють у цьому районі,зазначають у Міноборони Британії.

Вихід за лінію 2014 року

Нагадаємо, раніше у ЗСУ заявили, що українські військові під Красногорівкою Донецької області звільнили кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Звільнити територію вдалося завдяки добре підготовленому штурму, імітації дій, підтримці авіації та важкій техніці. ЗСУ вже провели розмінування певних дільниць.

У ЗСУ заявили, що звільнення району під Красногорівкою має "більш символічне значення, принциповий момент" та деяке покращення тактичного становища ЗСУ.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України