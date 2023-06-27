Британська розвідка підтвердила вихід ЗСУ за лінію 2014 року під Донецьком

Збройні сили України під час контрнаступу зламали оборону російської армії під Донецьком та вийшли за лінію окупації 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, який знаходиться на старій лінії контролю.
За даними британської розвідки, це один із перших випадків після вторгнення Росії у лютому 2022 року, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року.
Нещодавні багаторазові одночасні українські атаки на Донбасі призвели до прориву оборони сил "ДНР" та Чечні, які діють у цьому районі,зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ заявили, що українські військові під Красногорівкою Донецької області звільнили кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.
Звільнити територію вдалося завдяки добре підготовленому штурму, імітації дій, підтримці авіації та важкій техніці. ЗСУ вже провели розмінування певних дільниць.
У ЗСУ заявили, що звільнення району під Красногорівкою має "більш символічне значення, принциповий момент" та деяке покращення тактичного становища ЗСУ.
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