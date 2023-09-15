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Британська розвідка підтвердила фактичну ліквідацію корабля та підводного човна у Севастополі

Фото: британська розвідка підтвердила удар по Севастополі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Удар, завданий судноремонтним заводом у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен і десантний корабель. Російському флоту завдано суттєвої шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, рано-вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії. Десантний корабель "Мінськ" та підводний човен проекту Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень під час проходження технічного обслуговування в сухих доках.

Незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії применшує збитки, завдані судам, дані з відкритих джерел вказують на те, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, а підводний човен, ймовірно, отримав катастрофічні пошкодження. "Будь-які спроби повернути підводний човен до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів", - наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вивезення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед ЧФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту.

"Втрата "Ростова" позбавляє ЧФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні та спрямування російської сили через Чорне море та Східне Середземномор'я", - зазначають у Міноборони Британії.

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