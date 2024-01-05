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Британська розвідка оцінила зміни на лінії фронту в Україні за останній тиждень

Фото: британська розвідка дала зведення за тиждень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня наземні бої в Україні, як і раніше, характеризувались або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, на півночі, в районі Куп'янська, західна група військ Росії продовжує проводити великомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію.

Крім того, на півночі Донецької області Україна зберегла стабільну лінію фронту перед невеликими російськими атаками в районі Бахмута.

За даними британської розвідки, продовжуються активні бої за Авдіївку, тоді як російські війська закріпили успіхи, досягнуті наприкінці грудня 2023 року навколо Мар'їнки, де вони нарешті просунулися до західної околиці міста після дев'яти років боїв у цьому районі.

"На півдні України російські повітряно-десантні війська, швидше за все, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українські війська впевнено ведуть оборону на різних напрямках, динаміка боїв надзвичайно висока, тому ситуація на фронті наразі не є патовою.

Грабський заявив, що єдиним перспективним напрямком для наступу української армії є південний, тому що без стратегічного вирішення питання Півдня говорити про будь-яке просування на Схід неможливо.

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