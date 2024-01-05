Експерт назвав перспективний напрямок для наступу української армії

"У нас один напрямок, тому що без стратегічного вирішення питання Півдня говорити про будь-яке просування на Схід неможливо. Жоден військовий не буде планувати бойові дії, маючи загрозу нанесення флангового удару по комунікаціях військ, що намагаються наступати", - сказав він.

Як зазначив Грабський, Україні дуже потрібен Південь і визволення Криму, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря, значно розширити зону наших економічних операцій, які є також складовою війни.

За його словами, головною складовою будь-якої війни є гроші. "Тому в нас немає напрямків - у нас є тільки один напрямок. Без вирішення питання Півдня говорити про будь-які інші операції абсолютно безглуздо",- додав він.

Як наголосив експерт, інші напрямки можуть бути лише локальними. "Ми можемо говорити про якісь тактичні операції, наприклад, з просуванням на лінію Троїцьке - Сватове - Кремінна, ми можемо говорити про тактичні операції в районі Білогорівки чи про контратаки в районі Бахмута, але це все локальні дії. І без розвалу південного фронту, над чим ми зараз працюємо, говорити про якісь інші напрямки, на мою думку, абсолютно неправильно", - вважає Грабський.

Очікування українців

Нагадаємо, віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно. У грудні 2023 року сумнівається у перемозі лише 5% опитаних.

Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% - у найближчі кілька місяців, 21% - до літа 2024 року, ще 31% - через 1-2 роки. До перемоги у середньостроковій перспективі (3-5 років) схиляються 15% респондентів.

Крім того, три чверті українців (74%) переконані, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. Частка згодних на постуки зросла до 19%.