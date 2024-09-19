Британская разведка оценила способность Путина увеличить армию на 180 тысяч

Планы Владимира Путина увеличить свою армию на 180 тысяч человек столкнуться с трудностями. Они обусловлены тяжелыми потерями в Украине и проблемами с набором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, 16 сентября Путин подписал указ об увеличении численности российских вооруженных сил на 180 тысяч человек до общей численности в 1,5 млн человек, который вступит в силу с декабря 2024 года. Это третий указ, подписанный Путиным об увеличении численности российских вооруженных сил с начала войны против Украины в феврале 2022 года.

Стремление России к расширению своих вооруженных сил хорошо известно. В декабре 2022 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу призвал увеличить численность российских войск до 1,5 миллиона человек, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия, скорее всего, увеличит количество и размер подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть дополнительных 180 тысяч человек.

"Несмотря на заявленное намерение расширить свои силы, вполне вероятно, что это стремление будет затруднено продолжающимися тяжелыми потерями, понесенными в конфликте с Украиной, и проблемами с набором личного состава", - отмечают в Минобороны Британии.

Дорогая война

По данным британской разведки, война в Украине стала дорогостоящим мероприятием для России, особенно с точки зрения личного состава. С начала конфликта Россия потеряла 610 тысяч человек (убитых и раненых).

Темпы набора российских военных в 2024 году снизились по сравнению с темпами, достигнутыми в 2023 году. Это привело к тому, что российское министерство обороны увеличило бонусы за прием на службу в августе 2024 года. Выплаты военнослужащим составили около 8% федеральных расходов в году по июнь 2024 года.

Владимир Путин своим указом распорядился увеличить штатную численность российской армии на 180 тысяч до 2 млн 389 тысяч человек, а численность военнослужащих до 1,5 млн человек.