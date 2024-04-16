Британська розвідка оцінила здатність Москви захистити військові заводи від українських дронів

Як зазначається у повідомленні, 2 квітня Збройні сили України атакували завод у Татарстані, приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Об'єкт працює з липня 2023 року і, як відомо, виробляє іранські безпілотники типу "Шахед", які Росія використовує для ударів по Україні.

Глава Татарстану Рустам Мініханов згодом сказав у своїй заяві, що "ніхто нас не захистить, окрім нас самих".

За даними британської розвідки, ця атака ще раз демонструє здатність ЗСУ проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

"Коментарі глави Татарстану, швидше за все, демонструють страх перед такими нападами. Цілком ймовірно, що російське міністерство оборони щосили намагається захистити такі об'єкти і, ймовірно, задовольняється тим, що збалансує ризик для об'єктів з цивільними особами, на користь збереження своєї уваги на лінії фронту, де тактика українських БПЛА та частота атак продовжують викликати проблеми для російських військ", - зазначають у Міноборони Британії.

Удар по заводах у Татарстані

Раніше повідомлялося, що 2 квітня безпілотники сил оборони вперше атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства і знаходяться за тисячу кілометрів від кордону з Україною.

Як розповіло джерело у спецслужбах, метою атаки зокрема став завод зі збирання "Шахедів". Це була операція ГУР.