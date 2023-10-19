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Британська розвідка оцінила здатність Москви захистити Кримський міст від ударів

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 09:06
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Британська розвідка оцінила здатність Москви захистити Кримський міст від ударів Фото: Кримський міст перебуватиме під постійною загрозою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кримський міст є великою і вразливою структурою. Для його захисту від винахідливих українських спецслужб потрібно дуже багато сил та коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 14 жовтня віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що пошкодження, завдані Україною в липні 2023 року ударом по Кримському мосту, було усунено достроково.

Незважаючи на те, що міст повністю працездатний, його використання, як і раніше, обмежене через процедури, запроваджені після першого українського удару в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо, як і раніше, перевозяться на поромі, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Кримський міст залишиться життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та сил Москви на півдні України. Однак тепер міст є значним тягарем безпеки, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які в іншому випадку були б розгорнуті в іншому місці.

Можливості російських сил захистити цю "велику і вразливу" структуру, як і раніше, будуть наражатися на загрозу "через винахідливість українських військових та служб безпеки", зазначають у Міноборони Британії.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

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