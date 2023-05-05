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Британська розвідка оцінила збитки від рейкової війни для російської армії

Фото: диверсії на залізничних коліях затримують постачання для російської армії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія не зможе захистити свою протяжну залізничну мережу від диверсій. Підриви поїздів призводять до короткострокових затримок поставок для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, нещодавній сплеск залізничних аварій у російських районах, що межують з Україною, був викликаний підривами, здійсненими невідомими суб'єктами.

За даними британської розвідки, аварії призвели до короткострокових локальних збоїв у роботі російських військових залізничних перевезень.

"Хоча її бригади залізничних військ здатні швидко відновлювати шляхи, ці інциденти посилять тиск на внутрішні сили безпеки Росії, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити великі та вразливі залізничні мережі Росії від нападу", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що атаки по нафтобазах у прифронтових районах змусять російську армію внести корективи в операції з постачання палива .

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Війна Росії проти України