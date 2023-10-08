Британская разведка оценила успехи ВСУ в районе Великой Новоселки

Ситуация в районе поселка Великая Новоселка на юге Донецкой области стабилизировалась. Оккупанты на этом направлении находятся в обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка напомнила, что в июне-июле ситуация в районе Великой Новоселки была тяжелой. Там продолжались интенсивные бои, в частности к западу от города Угледар.

За последние четыре недели ситуация в этом районе стабилизировалась. По данным британской разведки, за лето Украина освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории в этом направлении.

При этом наступательные действия ВСУ сковали части 36 и 5 общевойсковых армий РФ, а также десантные войска, не позволив им усилить другие районы. В разведке считают, что в течение следующих шести недель Россия вряд ли будет отводить войска с этой оси.

"Хотя ситуация в этом направлении стабилизировалась, российские войска, вероятно, остаются в оборонной позиции, чтобы защититься от возможных будущих украинских наступательных операций", - говорится в сводке.

скриншот deepstatemap.live

Бои на Бердянском направлении

Следует отметить, что летом наши военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. В частности, бои шли на админгранице двух регионов, в Генштабе этот район назвали Бердянским направлением.

Кроме того, защитникам удалось освободить ряд населенных пунктов на Бердянском направлении. Однако сейчас наступление ВСУ на этом направлении приостановилось.

По состоянию на сегодняшний день Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также к югу от Бахмута.