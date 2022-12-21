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Британская разведка оценила шансы российской армии в уличных боях в Бахмуте

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Украина, Среда 21 декабря 2022 09:07
Британская разведка оценила шансы российской армии в уличных боях в Бахмуте Фото: в Бахмуте идут уличные бои (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последнюю неделю российские военные и прокси-силы "Вагнера" немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области. Но в городских боях они вряд ли смогут достичь успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российская пехота, вероятно, сейчас закрепилась в восточных промышленных районах города, а время от времени продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Как отмечается в сводке, интенсивные бои велись на Бахмутском участке с июня 2022 ода, но линия фронта в основном проходила по открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

С тех пор, как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

Учитывая, что городские бои требует высококвалифицированной пехоты с превосходным руководством младшего уровня, "этот тип боя вряд ли даст превосходство плохо подготовленным "вагнеровцам" и мобилизованным резервистам российской армии", отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка разъяснила жестокую тактику группы "Вагнера" под Бахмутом.

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