Британська розвідка оцінила "могутність" Чорноморського флоту РФ після 1000 днів війни

Як зазначається у зведенні, до вторгнення Росії в Україну у 2022 році керівництво Росії майже напевно сприймало ВМС РФ та Чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї стратегічної морської могутності.

"Після 1000 днів війни військово-морські можливості Росії у Чорному морі були значно виснажені через високоефективні українські операції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до вторгнення ВМС України значно поступалися за чисельністю Чорноморському флоту та обмежувалися невеликою кількістю великих бойових кораблів та суден берегової оборони.

Проте, за даними британської розвідки, з 24 лютого 2022 року українські сили знищили або пошкодили понад 25% великих військових кораблів Росії, які діють у Чорному морі, включно з потопленням флагмана Чорноморського флоту, крейсером "Москва", який раніше вважався передовою платформою ППО.

В результаті Чорноморський флот Росії був змушений перемістити всі свої основні сили зі своєї історичної бази у Севастополі до Новоросійська на сході Чорного моря. Російські підрозділи, що діють у регіоні, також змушені були адаптувати свою тактику і змінити райони, в яких вони діють.

"Попри те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність завдавати дальніх ударів по Україні на підтримку наземних операцій", - повідомили в Міноборони Британії.