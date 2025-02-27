Британська розвідка оцінила "міць" російського флоту в Чорному морі після трьох років війни

Як наголошується у зведенні, до вторгнення Росії в Україну 2022 року керівництво Росії майже напевно сприймало Військово-морський флот Російської Федерації і Чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї морської могутності.

До вторгнення Військово-морський флот України значно поступався за чисельністю Чорноморському флоту і обмежувався невеликою кількістю великих військових кораблів і суден берегової оборони.

Протягом усього конфлікту Військово-морський флот України не міг діяти в Чорному морі у звичайний спосіб. Однак із 24 лютого 2022 року українські сили знищили або пошкодили щонайменше 24 російські судна, що діють у Чорному морі, зокрема потопили флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва", який раніше був передовою платформою ППО, ідеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, в результаті Чорноморський флот Росії був змушений перемістити всі свої основні активи зі своєї історичної бази в Севастополі в Новоросійськ на сході Чорного моря. Російські підрозділи, що діють у регіоні, також були змушені адаптувати свою тактику і змінити райони, в яких вони діють.

"Не дивлячись на те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність наносити далекі удари по Україні на підтримку наземних операцій", - зазначають у Міноборони Британії.