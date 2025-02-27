Британская разведка оценила "мощь" российского флота в Черном море после трех лет войны

Как отмечается в сводке, до вторжения России в Украину в 2022 году руководство России почти наверняка воспринимало Военно-морской флот Российской Федерации и Черноморский флот как неотъемлемые компоненты своей морской мощи.

До вторжения Военно-морской флот Украины значительно уступал по численности Черноморскому флоту и ограничивался небольшим количеством крупных военных кораблей и судов береговой обороны.

На протяжении всего конфликта Военно-морской флот Украины не мог действовать в Черном море обычным образом. Однако с 24 февраля 2022 года украинские силы уничтожили или повредили не менее 24 российских судов, действующих в Черном море, в то числе потопили флагман Черноморского флота крейсер "Москва", который ранее являлся передовой платформой ПВО, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в результате Черноморский флот России был вынужден переместить все свои основные активы из своей исторической базы в Севастополе в Новороссийск на востоке Черного моря. Российские подразделения, действующие в регионе, также были вынуждены адаптировать свою тактику и изменить районы, в которых они действуют.

"Несмотря на то, что Черноморский флот России в настоящее время ограничен восточной частью Черного моря, он сохраняет способность наносить дальние удары по Украине в поддержку наземных операций", - отмечают в Минобороны Британии.