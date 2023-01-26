UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні: які зміни

Фото: британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційна армія РФ продовжує атакувати позиції українських військ на кількох східних напрямках. ЗСУ, у свою чергу, успішно відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, росіяни продовжують спроби ведення наступальних дій у Луганській та Донецькій областях, а саме - в районі Сватового, Кремінної, Вугледара, Соледара та Бахмута. При цьому на Донецькому напрямку тривають більш запеклі бої, оскільки в цих місцях РФ накопичила велику кількість живої сили.

Українські бійці, у свою чергу, проводять контрнаступальні удари на Луганщині, а під Донецьком - успішно відбивають атаки ворога.

Крім того, Збройні сили продовжують завдавати точних ударів по тилових позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомляли, що Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, де проходила навчання з осені 2022 року. Мобілізованих використовуватимуть на фронті після кількох тижнів тренувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВеликобританіяВійна в Україні