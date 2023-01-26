Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: какие изменения

Согласно данным британской разведки, россияне продолжают попытки ведения наступательных действий в Луганской и Донецкой областях, а именно - в районе Сватово, Кременной, Угледара, Соледара и Бахмута. При этом на Донецком направлении идут более ожесточенные бои, поскольку в этих местах РФ скопила большое количество живой силы.

Украинские военые, в свою очередь, проводят контрнаступательные удары в Луганской области, а под Донецком - успешно отбивают атаки врага.

Кроме того, Вооруженные силы продолжают наносить точные удары по тыловым позициям россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.