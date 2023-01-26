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Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: какие изменения

Фото: британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать позиции украинских войск на нескольких восточных направлениях. ВСУ, в свою очередь, успешно отбивают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, россияне продолжают попытки ведения наступательных действий в Луганской и Донецкой областях, а именно - в районе Сватово, Кременной, Угледара, Соледара и Бахмута. При этом на Донецком направлении идут более ожесточенные бои, поскольку в этих местах РФ скопила большое количество живой силы.

Украинские военые, в свою очередь, проводят контрнаступательные удары в Луганской области, а под Донецком - успешно отбивают атаки врага.

Кроме того, Вооруженные силы продолжают наносить точные удары по тыловым позициям россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее в британской разведке сообщали, что Россия, вероятно, завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, где она проходила обучение с осени 2022 года. Мобилизованных будут использовать на фронте после нескольких недель тренировок.

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