UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: актуальні дані

Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 27 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують утримувати оборону у східних областях. На деяких напрямках захисники продовжують штурми ворожих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними карти від британської розвідки, найгарячішим напрямком фронту залишається Бахмут. Запеклі бої на цій ділянці точаться відразу у декількох населених пунктах, зокрема поблизу Вугледару, Бахмута, Водяного.

Водночас українські захисники намагаються прорвати оборону ворога у Луганській області, аби просунутися до Кремінної та інших міст регіону. За даними карти, окупанти намагаються атакувати у напрямку звільненого Лимана.

На інших ділянках фронту наразі ситуація відносно стабільна. Локальні бої тривають у Запорізькій області.

Крім того, ворог обстрілює з важкої зброї населені пункти вздовж всієї лінії фронту на сході на півдні України, а також прикордонні території.

Натисніть на зображення, аби побачити детальніше

Нагадаємо, британська розвідка спростувала фейки росіян про нібито просування окупаційних військ в Оріхові та Вугледарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна в УкраїніВійна Росії проти України