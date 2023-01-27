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Британская разведка обновила карту боев в Украине: актуальные данные

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 27 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают удерживать оборону в восточных областях. На некоторых направлениях защитники продолжают штурмы вражеских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным карты от британской разведки, самым горячим направлением фронта остается Бахмут. Упорные бои на этом участке идут сразу в нескольких населенных пунктах, в том числе вблизи Угледара, Бахмута, Водяного.

В то же время украинские защитники пытаются прорвать оборону врага в Луганской области, чтобы продвинуться к Кременной и другие города региона. По данным карты, оккупанты пытаются атаковать в направлении освобожденного Лимана.

На других участках фронта ситуация относительно стабильная. Локальные бои продолжаются в Запорожской области.

Кроме того, враг обстреливает из тяжелого оружия населенные пункты вдоль всей линии фронта на востоке на юге Украины, а также приграничные территории.

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Напомним, британская разведка опровергла фейки россиян о якобы продвижении оккупационных войск в Орехове и Угледаре.

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