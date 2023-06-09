Британська розвідка назвала вимогу Кремля для продовження зернової угоди

Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Однак Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно уповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

За даними британської розвідки, наразі оглядається лише один або два кораблі на день порівняно з 6-8 восени 2022 року.

"Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок у повторному відкритті трубопроводу Тольятті-Одеса, яким аміак експортується з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і в даний час не працює", - зазначають у Міноборони. Великобританії.

У британській розвідці не виключають, що Росія продовжуватиме риторику і перешкоджатиме їй за кілька тижнів до наступного крайнього терміну продовження угоди 16 липня 2023 року.

Зернова угода та російський аміак

Нагадаємо, з липня 2022 року діє так званий "зерновий коридор", який відкрив для судноплавства три порти Великої Одеси. За цей час з України було вивезено понад 30 млн тонн продовольства.

"Зернова угода" між Україною, Туреччиною, ООН та Росією 18 травня була продовжена ще на два місяці.

Наприкінці травня агентство Reuters повідомило, що ООН запропонувала сторонам "зернової угоди" - Києву, Москві та Анкарі - розпочати підготовчу роботу з транзиту російського аміаку через Україну.

Проте 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів.