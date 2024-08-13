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Британська розвідка назвала цінний ресурс, якого не вистачає російській армії

Фото: Російській армії не вистачає води на фронті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Деякі російські військові частини, що воюють в Україні, відчувають нестачу питної води. Зафіксовано спроби фільтрації рідини із стоячих калюж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Збитки, завдані під час російських ударів по комунальній інфраструктурі тепер майже напевно скорочують водопостачання. Будь-які проблеми з водопостачанням будуть посилені періодом температури вище середньої в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, 23 липня проросійський військовий блогер повідомив, що водні пайки для російських льотчиків були обмежені одним літром на день. Це еквівалентно чверті мінімально рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.

В результаті російські льотчики звернулися до місцевих жителів за водою. Блогер звернувся до російських водопостачальних компаній з проханням постачати російським військовим базам додаткову воду у Ростові, Воронежі та Криму.

За даними британської розвідки, у відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені імпровізувати спроби фільтрації, використовуючи стоячі калюжі для щоденної потреби у воді. Це, ймовірно, призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів.

"Брак води, що веде до зневоднення та підвищеного ризику зараження, напевно позначиться на моральному дусі та ефективності ", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що відсутність регулярної ротації частин є одним з найбільш важливих факторів, що сприяють низькому моральному духу та нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня після вторгнення.

Відсутність такої підготовки збільшує труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій, зазначали у Міноборони Британії.

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