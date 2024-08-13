Британская разведка назвала ценный ресурс, которого не хватает российской армии

"Ущерб, нанесенный во время продолжающихся российских ударов по коммунальной инфраструктуре, теперь почти наверняка сокращает водоснабжение. Любые проблемы с водоснабжением будут усугублены периодом температуры выше средней в регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, 23 июля пророссийский военный блогер сообщил, что водные пайки для российских летчиков были ограничены одним литром в день. Это эквивалентно четверти минимально рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

В результате российские летчики, как сообщается, обратились к местным жителям за водой. Блогер обратился к российским водоснабжающим компаниям с просьбой поставлять российским военным базам дополнительную воду в Ростове, Воронеже и Крыму.

По данным британской разведки, в ответ на нехватку воды некоторые российские военные части были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя стоячие лужи для ежедневной потребности в воде. Это, весьма вероятно, привело к росту заболеваний, передающихся через воду, среди российских солдат.

"Нехватка воды, ведущая к обезвоживанию и повышенному риску заражения, наверняка скажется на моральном духе и эффективности", - отмечают в Минобороны Британии.