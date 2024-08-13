RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала ценный ресурс, которого не хватает российской армии

Фото: Российской армии не хватает воды на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Некоторые российские военные части, воюющие в Украине, испытывают нехватку питьевой воды. Зафиксированы попытки фильтрации жидкости из стоячих луж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

"Ущерб, нанесенный во время продолжающихся российских ударов по коммунальной инфраструктуре, теперь почти наверняка сокращает водоснабжение. Любые проблемы с водоснабжением будут усугублены периодом температуры выше средней в регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, 23 июля пророссийский военный блогер сообщил, что водные пайки для российских летчиков были ограничены одним литром в день. Это эквивалентно четверти минимально рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

В результате российские летчики, как сообщается, обратились к местным жителям за водой. Блогер обратился к российским водоснабжающим компаниям с просьбой поставлять российским военным базам дополнительную воду в Ростове, Воронеже и Крыму.

По данным британской разведки, в ответ на нехватку воды некоторые российские военные части были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя стоячие лужи для ежедневной потребности в воде. Это, весьма вероятно, привело к росту заболеваний, передающихся через воду, среди российских солдат.

"Нехватка воды, ведущая к обезвоживанию и повышенному риску заражения, наверняка скажется на моральном духе и эффективности", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что отсутствие регулярной ротации частей является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.

Отсутствие такой подготовки усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций, отмечали в Минобороны Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины