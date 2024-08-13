ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка назвала цінний ресурс, якого не вистачає російській армії

Україна, Вівторок 13 серпня 2024 11:46
UA EN RU
Британська розвідка назвала цінний ресурс, якого не вистачає російській армії Фото: Російській армії не вистачає води на фронті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Деякі російські військові частини, що воюють в Україні, відчувають нестачу питної води. Зафіксовано спроби фільтрації рідини із стоячих калюж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Збитки, завдані під час російських ударів по комунальній інфраструктурі тепер майже напевно скорочують водопостачання. Будь-які проблеми з водопостачанням будуть посилені періодом температури вище середньої в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, 23 липня проросійський військовий блогер повідомив, що водні пайки для російських льотчиків були обмежені одним літром на день. Це еквівалентно чверті мінімально рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.

В результаті російські льотчики звернулися до місцевих жителів за водою. Блогер звернувся до російських водопостачальних компаній з проханням постачати російським військовим базам додаткову воду у Ростові, Воронежі та Криму.

За даними британської розвідки, у відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені імпровізувати спроби фільтрації, використовуючи стоячі калюжі для щоденної потреби у воді. Це, ймовірно, призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів.

"Брак води, що веде до зневоднення та підвищеного ризику зараження, напевно позначиться на моральному дусі та ефективності ", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що відсутність регулярної ротації частин є одним з найбільш важливих факторів, що сприяють низькому моральному духу та нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня після вторгнення.

Відсутність такої підготовки збільшує труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій, зазначали у Міноборони Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Полонені росіяни, Суджа та розбита техніка: відео із ЗСУ в Курській області за тиждень
Полонені росіяни, Суджа та розбита техніка: відео із ЗСУ в Курській області за тиждень
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія