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Британская разведка назвала ценный ресурс, которого не хватает российской армии

Украина, Вторник 13 августа 2024 11:46
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Британская разведка назвала ценный ресурс, которого не хватает российской армии Фото: Российской армии не хватает воды на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Некоторые российские военные части, воюющие в Украине, испытывают нехватку питьевой воды. Зафиксированы попытки фильтрации жидкости из стоячих луж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

"Ущерб, нанесенный во время продолжающихся российских ударов по коммунальной инфраструктуре, теперь почти наверняка сокращает водоснабжение. Любые проблемы с водоснабжением будут усугублены периодом температуры выше средней в регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, 23 июля пророссийский военный блогер сообщил, что водные пайки для российских летчиков были ограничены одним литром в день. Это эквивалентно четверти минимально рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

В результате российские летчики, как сообщается, обратились к местным жителям за водой. Блогер обратился к российским водоснабжающим компаниям с просьбой поставлять российским военным базам дополнительную воду в Ростове, Воронеже и Крыму.

По данным британской разведки, в ответ на нехватку воды некоторые российские военные части были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя стоячие лужи для ежедневной потребности в воде. Это, весьма вероятно, привело к росту заболеваний, передающихся через воду, среди российских солдат.

"Нехватка воды, ведущая к обезвоживанию и повышенному риску заражения, наверняка скажется на моральном духе и эффективности", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что отсутствие регулярной ротации частей является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.

Отсутствие такой подготовки усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций, отмечали в Минобороны Британии.

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