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Британська розвідка назвала справжню причину скасування "Безсмертного полку" на території РФ

Фото: "Безсмертний полк" скасували, щоб приховати втрати у війні з Україною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне радянському досвіду у Другій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 18 квітня російські державні ЗМІ оголосили про скасування маршів пам'яті "Безсмертного полку" про "Велику вітчизняну війну" цього року з міркувань "безпеки".

"Насправді влада, швидше за все, була стурбована тим, що учасники підкреслять масштаби нещодавніх втрат Росії", - йдеться у повідомленні.

Це було за тим, як власник групи "Вагнер" Євген Пригожин публічно поставив під питання, чи справді в Україні є "нацисти", що йде врозріз із виправданням війни Росією.

Тим часом влада продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо поляризуючих міфів про 1940-і роки. Зокрема, 12 квітня інформаційне агентство РИА Новости повідомило "унікальні" документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тисяч польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року.

"Насправді відповідальність за це несе НКВД, попередниця ФСБ. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про вбивства у 2010 році", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що керівники низки регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про відміну зазвичай гучних військових парадів, присвячених Дню Перемоги 9 травня .

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