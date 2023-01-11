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Британська розвідка назвала справжню мету перекидання російської авіації до Білорусі

Фото: Ка-52 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Білорусі є велика кількість російських військ. Однак вони не становлять військової загрози для України і займаються навчанням на полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 8 січня 2023 року Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні російсько-білоруські тактичні льотні навчання, які пройдуть у країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

Станом на 08.01.2023 авіаспостерігачі-аматори відзначили прибуття загалом 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52. На деяких літаках із маркуванням Z літаки приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом.

За даними британської розвідки, нове розгортання російських літаків у Білорусі, найімовірніше, "є справжніми навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України".

"Хоча Росія тримає велику кількість сил у Білорусі, вони в основному беруть участь у навчанні. Малоймовірно, що вони складуть наступальну силу, що заслуговує на довіри", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що частини російської танкової армії перекинуто до Білорусі для проведення навчань. Раніше ця армія була розгромлена у Харківській області.

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БілорусьВійна Росії проти України